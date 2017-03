SFR propose une nouvelle offre alléchante pour mieux surfer à l'étranger

Nouvelle offensive de SFR dans la guerre des mobiles disputée avec Free depuis plusieurs semaines. L'opérateur a annoncé ce jeudi 16 le lancement de son nouveau forfait Red qui propose 100 Go de données internet mobile en très haut débit (4G, 3G) pour 20 euros par mois. Une formule réservée aux 100.000 premières souscriptions jusqu'au 3 avril.

Cette offre est clairement une réponse à Free. Mardi 14, l'opérateur dirigé par Xavier Niel a annoncé un forfait valorisant les communications à l'étranger. Egalement pour 20 euros mensuel (19,99 exactement) le client dispose de communications en Europe et dans un certain pays comme les Etats-Unis, le Canada, Israël ou l’Australie. Viennent s'ajouter 5 giga octets de données à l’étranger en plus des 50 gigas déjà compris dans les forfaits.

SFR avait déjà lancé une première riposte mercredi 15 en annonçant via un communiqué de presse une évolution de son forfait RED 15Go Europe à partir du 21 mars. Lancée en juillet 2016, la série RED intégrera, pour 15 euros par mois, des appels, SMS et MMS illimités ainsi que 15 Go d’internet en 4G depuis l’Europe, les Etats-Unis et le Canada en plus des 5 Go depuis l’Europe déjà inclus. Une offre disponible sans engagement et sans condition de durée.

Cette concurrence toujours plus accrue entre opérateurs a récemment poussé SFR à la faute. Jeudi 9, l'Autorité de la concurrence a annoncé avoir infligé à SFR une sanction de 40 millions d'euros, assortie de nouvelles injonctions, pour non respect de ses engagements pris lors de son rachat par Numericable, réalisé en 2014. Des engagements relatifs à un contrat de co-investissement dans le déploiement de la fibre jusqu'au domicile (FTTH).