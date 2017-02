TF1 menace de se retirer des box Internet pour faire payer les opérateurs qui diffusent la chaîne

TF1 avait lancé le pavé dans la mare en juillet 2016, et revient à la charge, apparemment toujours décidée à secouer le monde de la télévision. A l'été 2016 en effet, celle qui est toujours la première chaîne hexagonale par les audiences exigeait d'être payée pour être diffusée sur les réseaux ADSL, câble et satellite à hauteur de 100 millions d'euros annuels. Soit une multiplication par dix des tarifs en cours. Les principaux opérateurs que sont Orange, SFR, Numericable, Free et CanalSat ont tous refusé.

Ce jeudi 16, TF1 a donc annoncé que son signal serait bientôt retité aux opérateurs. Autrement dit, la première chaîne pourrait ne plus être disponible sur les principales "box" Internet, autre que celle de son principal actionnaire, le groupe Bouygues et sa Bbox.

Un sondage publié par le cabinet Sorgem (et commandé par TF1) montre en effet que "64% des sondés changeraient d'opérateur si TF1 n'était plus dans l'offre". Un argument qui a sans doute incité la chaîne à montrer les crocs. Les contrats en cours se terminent d'ailleurs en avril.

Principal argument de l'antenne, la rémunération des chaînes est une pratique courante –du moins selon TF1– dans de nombreux pays. "Dans certains pays européens, cela représente la totalité du bénéfice opérationnel des chaînes" explique même Régis Ravanas, le directeur général adjoint chargé de la publicité et de la diversification de TF1.

Mais une mise en conformité n'est pas la seule raison. TF1 a aussi besoin, rapidement, d'argent. Le bénéfice est en chute libre –il retombe même au niveau de 1990 à 44 millions d'euros– malgré un classement qui place toujours TF1 au sommet des audiences. Et le groupe doit également œuvrer avec l'amortissement d'achats couteux comme celui du producteur Newen (qui produit notamment Plus belle la vie), et le renflouement de LCI qui a dû passer en gratuit en 2016 ce qui a fait plonger les comptes de la chaîne. En 2016, la chaîne d'information en continue affichait 38,6 millions d'euros de perte.