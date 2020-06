Vidéo décconfinement : les hôtels ouvrent à nouveau

Il fait partie des tous premiers hôtels ayant ouvert en France. L’hôtel « Les Bords de mer » a ouvert à la mi-mai pour le plus grand bonheur des vacanciers qui ont pris d’assaut ce "boutique hôtel" 4 étoiles dès la nouvelle connue.

Le Directeur Général de la Collection, Laurent Branover, et ses équipes ont déployé toute leur énergie afin de répondre aux mesures sanitaires requises par le gouvernement dans le cadre du déconfinement.

Connu de tous les Marseillais, l’ancien Richelieu à la vue plongeante sur la méditerranée, a ouvert fin 2018. L’hôtel a été entièrement désinfecté par des sociétés extérieures et tous les collaborateurs formés aux protocoles sanitaires. La distribution de masques et de gels hydroalcooliques s’accompagne désormais d’offres de restauration adaptée réservée uniquement aux clients de l’hôtel, mais également de ventes à emporter en take away.

Les différentes terrasses et rooftops des Bords de Mer à Marseille, sont mises à profit afin de créer des espaces plus intimistes pour des séjours en toute tranquillité, comme autant d’écrins préservés.

C’est donc un véritable renouveau qu’opèrent Les Domaines de Fontenille, dont fait partie cette adresse marseillaise : faire de cette réouverture l’opportunité de repenser les séjours de façons plus privée avec un nouveau programme d’expériences liées aux sites et profiter ainsi plus pleinement du temps passé dans ces lieux exceptionnels.

Pour Guillaume Foucher, co-propriétaire de ce groupe hôtelier émergeant :