Apple: découvrez le prix extravagant de l'iPhone 8

S'acheter un iPhone 8 ne sera pas à la portée de tous. En effet, selon les informations divulguées par Benjamin Geskin, un utilisateur de Twitter qui a multiplié les fuites autour du téléphone portable, le nouveau bijou d'Apple pourrait coûter aux alentours de 1.000 dollars. A en croire ses propos, il faudra débourser 999 dollars (environ 840 euros) pour la version 64 Go et 1.099 dollars (923 euros) pour celui dont la capacité de stockage s'élève à 256 Go. Et pour ceux qui souhaiteraient avoir encore plus de place sur leur portable, ils pourront se tourner vers le modèle 512 Go, vendu au prix de 1.199 dollars (1.0008 euros).

Pour rappel, l'iPhone 8, qui pourrait s'appeler iPhone Edition selon les rumeurs, sera présenté au public le 12 septembre prochain au Steve Jobs Theater, une grande salle de conférence située à Apple Park, le nouveau campus de la marque à la pomme.

L'occasion également d'annoncer la sortie de deux autres modèles, lesquels devraient rester dans la gamme de prix des anciens produits de la firme de Cupertino. Ces derniers devraient afficher quelques nouveautés, comme par exemple la recharge sans fil. Les changements se verront également du côté de leur design: ils devraient être tout en verre.

Quant à l'iPhone 8, il proposera également un nouveau look et des changements qui pourraient, dans un premier temps, déstabiliser ses utilisateurs. Le célèbre bouton rond "home", situé en bas de l'écran, pourrait par exemple disparaître au profit d'une interface qui serait entièrement tactile. De plus, il devrait bénéficier d'un écran Oled, une technologie qui permet, selon les informations de BFMTV, "un meilleur rendu des couleurs" et une consommation moindre en électricité.

D'après les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, les trois nouveaux modèles d’iPhone devraient arriver en magasin le 22 septembre prochain.