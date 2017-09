Après le décès de Liliane Bettencourt, Alice Walton devient la femme la plus riche du monde

Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal et femme la plus riche du monde, est décédée jeudi à l'âge de 94 ans. C'est maintenant Alice Walton, l'américaine qui a aussi reçu son entreprise de son père, qui prend sa place avec une fortune estimée à plus de 38 milliards de dollars (soit 31 milliards d'euros).