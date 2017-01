Chine: Volkswagen rappelle 50.000 voitures

En raison d'un possible problème de freinage lors de l'utilisation du régulateur de vitesse, Volkswagen va rappeler en Chine 50.000 voitures. Il s'agit des modèles Beetle construits entre le 1er juillet 2012 et le 6 août 2015 et des modèles Golf construits entre le 1er juillet 2012 et le 6 juillet 2013.