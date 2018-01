Mifid II, nouvelle directive pour améliorer l'information des épargnants

C'est une évolution considérable et complexe qui se traduira, pour l'épargnant individuel, par une plus grande clarté et une meilleure information. Depuis ce mercredi 3, la nouvelle directive Mifid II rentre en vigueur dans 11 pays de l'Union européenne, dont la France.

La directive en question se veut particulièrement technique –elle a même été mise en place avec un an de retard– et auront pour conséquences de forcer les établissements financiers à mieux informer leurs clientèle sur les données relatives à leurs placements.

Concrètement, l'épargnant pourra dorénavant comparer les frais bancaires de chaque institution bancaire avant de s'engager. Il sera informé dans le détail de tout ce qu'il devra payer pour accompagner son investissement et les établissements financiers devront fournir un relevé annuel des charges payées.

Autre obligation pour les établissements financiers: ils devront s'assurer de la bonne connaissance du futur investisseur du produit qu'il s'apprête à acquérir et de sa capacité à en évaluer et à en supporter le risque éventuel. Enfin, le client devra systématiquement être prévenu si son investissement perd 10% de sa valeur.

De leur côté, les gérants de fonds devront remplir un formulaire fournissant 65 éléments d'information dans les 15 minutes de la transaction, sous peine d'être mis à l'amende par les régulateurs européens. Un des principaux objectifs de Mifid II est de permettre à de nouvelles plates-formes de venir concurrencer les marchés historiques