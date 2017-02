Revenu universel: pour faire face "au progrès de la robotique", Musk s'engage en faveur de la mesure défendue par Hamon

Il persiste et signe en faveur du revenu universel. Le multimilliardaire Elon Musk, patron de (entre autres) Tesla et SpaceX, avait déjà fait part de son engagement en faveur de la mise en place d'un revenu de base pour tous en novembre dernier. Pour lui, il s'agit de la seule façon pour accompagner avec le moins de casse sociale possible l’automatisation croissante de la société.

L'homme d'affaire canadien en a remis une couche lundi à Dubaï aux Emirats arabes unis, à l'occasion du World Governement Summit 2017 (une organisation qui promeut de nouvelles manières de gouverner et des politiques novatrices). Selon lui, les avancées de l’automatisation font "qu’il y aura de moins en moins d’emplois qu’un robot n’arrivera pas à mieux maîtriser".

"La production de biens et de services sera très élevée. Avec l’automatisation, il y aura une abondance. Presque tout sera très bon marché. Je pense que nous allons finir par faire un revenu de base. Ça va être nécessaire", a-t-il souligné pour étayer son propos.

Toutefois, Elon Musk est également interrogé sur le sens de la vie si la majorité des gens venaient à arrêter de travailler. "Cela engendrera un défi beaucoup plus complexe. Comment les gens vont-ils donner un sens à leur vie? Beaucoup se réalisent à travers leur emploi. Donc, si vous n’avez plus besoin d’un travail pour vivre, quel sens donnerez-vous à votre existence? Vous sentirez-vous inutile? C’est un problème beaucoup plus difficile à résoudre", s'est-il interrogé en guise de conclusion.

En France, le débat sur le revenu universel s'est invité dans la campagne présidentielles avec notamment la proposition de Benoît Hamon de créer un "revenu universel d'existence" afin de répondre à la "raréfaction probable du travail liée à la révolution numérique" mais aussi la possibilité de choisir son temps de travail pour "s'épanouir dans d'autres activités que l'emploi". Le candidat du Parti socialiste trouve donc dans Elon Musk un soutien aussi inattendu que surprenant.