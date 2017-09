Ryanair: mettre gratuitement son deuxième bagage à mains en soute, c'est bientôt possible

Bonne nouvelle pour les passagers de Ryanair. La compagnie aérienne irlandaise a décidé de faire quelques petits changements pour encourager les voyageurs à mettre d'avantage leurs bagages à main dans la soute et donc éviter le surplus de sacs en cabine. Ainsi, à partir du 1er novembre, les passagers ne pourront plus avoir deux valises sur eux: le plus petit ira en cabine tandis que le second ira gratuitement en soute.

Toutefois, pour celles et ceux qui tiennent absolument à les garder près d'eux pendant le vol, ils pourront le faire en réservant un billet d'embarquement prioritaire (une option qui concerne également les clients Plus, Flexi Plus et Family Plus). Ce dernier coûte cinq euros au moment de la réservation contre six euros une fois la transaction initiale effectuée. Elle peut se faire jusqu'à une heure avant le départ.

En parallèle, Ryanair a également prévu de réduire les frais d'enregistrement des bagages (de 35 à 25 euros) et d'augmenter la taille des valises autorisées en soute (de 15 à 20 kilos). "Le changement de politique coûtera à Ryanair plus de 50 millions d'euros par an en manque à gagner, dû à la réduction des frais de bagages enregistrés", a déclaré via un communiqué Kenny Jacobs, le directeur marketing de la compagnie.

Et d'ajouter: "Cependant, nous croyons qu’offrir la possibilité d’enregistrer des bagages plus gros à frais réduits encouragera davantage de clients à enregistrer un bagage, ce qui réduira le volume élevé de clients se présentant à la porte d’embarquement avec deux bagages à main, entraînant des retards de vol en raison du grand nombre de bagages en cabine devant être déchargés et mis en soute".