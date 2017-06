Super NES Mini - Jeux, prix, date de sortie: tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle console de Nintendo

DANS LE RETRO - Nintendo continue sur sa lancée: après avoir ressuscité la NES, la marque japonaise s'attaque à la Super NES. Prévue pour le 29 septembre, la "Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System" (son nom complet officiel), sera disponible en magasin avec deux manettes filaires et un lot de 21 jeux pour le prix de 79,99 euros a annoncé la marque lundi 26.

Super Mario World, Earthbound, Star Fox 2 + 18 more games? Now you’re playing with super power! #SNESClassic launches 9/29. pic.twitter.com/BPPGjpskPT — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 26 juin 2017

Tous les classiques seront au rendez-vous. Parmis les jeux, on retrouvera: Donkey Kong Country, EarthBound, Final Fantasy III, Contra III The Alien Wars, F-ZERO, Kirby Super Star, Mega Man X, The Legend of Zelda: A link to the Past, Kirby's Dream Course, Star Fox, Secret of Mana, Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Castlevania IV, Super Ghouls'n Ghosts, Super Mario Kart, Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, Super Mario World, Super Mario World 2: Yoshi's Island, Super Metroid et Super Punch-Out. Pour la première fois, les joueurs pourront jouer à la suite de l'aventure intergalactique, qui n'avait jamais pu voir le jour, Star Fox 2 (mais il faudra terminer le premier niveau de Star Fox pour y accéder).

Dès l'achat, la console est livrée avec un câble HDMI, un cordon d'alimentation USB ainsi que deux manettes classiques Super NES. Tout est fait pour replonger le joueur dans l'époque des nineties en facilitant la connexion aux téléviseurs d'aujourd'hui.

Nintendo, qui s'était fait surprendre par la demande lors de la réactualisation de la NES Mini, a annoncé que la production serait nettement supérieure mais que la vente serait tout de même limitée. Les fans ne devront donc pas perdre de temps avant de l'acquérir.