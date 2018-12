Tumblr renonce aux contenus pour adultes après un scandale de pédopornographie

L'application Tumblr a-t-elle pris une décision qui pourrait hypothéquer son avenir? La plateforme de microblogging a annoncé l'interdiction prochaine de publication d'images érotiques (même celles qui ne sont pas stricto sensu pornographiques).

Le patron de l'application aux 417 millions de comptes –un chiffre conséquent mais loin derrière Facebook– a été récemment déréférencé de l'App Store, le service en ligne de téléchargement d'applications pour les mobiles ou tablettes Apple, après la découverte de contenus pédopornographiques sur plusieurs comptes.

L'entreprise –qui contrairement à d'autres géants du numérique n'est pas basée en Californie mais à New York– a donc pris cette orientation radicale. "Aujourd’hui, nous faisons un pas de plus en interdisant le contenu pour adultes, y compris le contenu sexuel explicite et la nudité (à quelques exceptions près)" explique son dirigeant Jeff D'Onofrio dans un billet de blog (voir ici, en anglais). Cette nouvelle politique rentrera en vigueur à partir du 17 décembre et concerne aussi les contenus déjà publiés. Les utilisateurs dont les comptes stockent des contenus pour adultes seront prévenus par l'entreprise et des solutions pour "migrer" leurs contenus devraient leur être proposées.

Tumblr rapproche donc sa politique sur les contenus à caractère sexuel de celle de Facebook qui bannit la nudité avec une rigueur qui a parfois été contestée. Ce qui n'a pas empêché le réseau social de connaître le succès mondial et la notoriété qui manquent à Tumblr.

L'application, créée en 2007, espérait à l'époque venir concurrencer les principaux réseaux sociaux. Vendue en 2013 à Yahoo pour plus d'un milliard de dollars, elle a vu depuis son influence décliner. Tumblr a été revendu en 2017 à Oath, la filiale numérique du géant américain des télécoms Verizon.