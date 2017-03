Uber arrête ses tests sur les véhicules autonomes après un accident de voiture

C'est un gros coup dur pour les entreprises de transport –de personnes ou de marchandises– qui espèrent beaucoup du développement de la voiture autonome. La société américaine Uber, qui a largement répandu la pratique de la mise en relation via des applications mobiles entre des chauffeurs et des personnes cherchant une voiture, vient d'annoncer la suspension de son projet de développement d'un réseau de voitures autonomes. La cause? Un accident de voiture de l'un de ses véhicules sans chauffeur.

Les faits se sont déroulés à Tempe, dans l'Arizona non loin de Phoenix ce vendredi 24. Une voiture de la société Uber, qui effectuait un test, s'est retrouvée sur le flanc à un croisement lorsqu'un autre véhicule a refusé de lui céder la priorité. L'accident n'a pas fait de victime, et seul un ingénieur (bien que certaines source indiquent qu'ils étaient deux) se trouvait dans la voiture autonome chargé de faire des expérimentations. Il n'était pas au volant, le véhicule se conduisant "tout seul".

Mais l'incident a poussé Uber a stoppé net son programme d'essai, dont le but, à terme, serait de proposer des véhicules sans chauffeur. L'enjeu est stratégique pour la société qui, si elle connaît un certain succès populaire, reste sous la menace de la grogne de ses chauffeurs mécontents de leur statut (ils ne sont pas directement salariés de l'entreprise), et pourrait voir dans les véhicules autonomes une porte de sortie face à ce risque pour son développement.

L'accident vient en outre confirmer la fuite dans la presse d'une note interne à Uber indiquant que les essais sur route des voitures autonomes n'étaient pas particulièrement concluants.