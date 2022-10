Pour réduire votre consommation de carburant, écoutez Beethoven !

Selon une étude, écouter de la musique classique rend notre conduite plus souple et donc moins énergivore, permettant ainsi de réduire la consommation de carburant.



Alors qu'il existe un risque de pénuries de carburant et que le coût de l’essence grève sans doute le budget des ménages, une petite astuce pourrait ceux qui cherchent à économiser leur carburant. L’une d’elles se trouve du côté de l'autoradio. Selon une étude réalisée pour le constructeur sud-coréen Kia, l’écoute de musique classique au volant engendre une conduite plus paisible et donc des économies d’énergie.

Une playlist éclectique pour tester la conduite des conducteurs



Pour aboutir à cette conclusion, l’étude supervisée par un expert en acoustique britannique, le Dr Duncan Williams, le constructeur a demandé à plusieurs participants de conduire un de ses derniers véhicules électriques sur un parcours de 29 km tout en écoutant une playlist éclectique prédéterminée, comprenant sept morceaux plus ou moins rythmée : de Beethoven à Kanye West, en passant par The Weeknd et Adele.

Beethoven quatre fois moins énergivore que The Weeknd



Conclusion, finalement guère surprenante : les morceaux les plus doux et mélodieux sont bien plus efficace pour optimiser l’autonomie du véhicule. Et dans des proportions significatives : l’écoute de la symphonie n°9 de Ludwig van Beethoven entraîne en moyenne une conduite quatre fois moins énergivore et bien plus souple que la chanson Blinding Lights de The Weeknd.



« Les chansons ont entraîné une activité électrodermique variable et une augmentation du volume sanguin pour chacun des participants », précise l’étude. Déjà, en 2015, une étude israélienne révélait que 98% des jeunes conducteurs ont un comportement « déficient », entraînant excès de vitesse, dépassements dangereux, freinages tardifs, lorsqu’ils écoutent leur musique préférée au volant.