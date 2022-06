Raid Aventure : "important de permettre aux jeunes de ces quartiers de ne pas être stigmatisés" Bruno Pomart

Raid Aventure fête ses 30 ans cette année : l’association œuvre à créer des échanges entre la police et les jeunes habitants dans les zones sensibles. Bruno Pomart, ancien policier ayant fondé cette organisation, était notre invité :

Selon l’ancien major, cette initiative a permis de créer du lien et d’ouvrir des opportunités à des personnes qui en manquaient. Les bénévoles interviennent dans des zones où peu de gens peuvent se rendre aujourd’hui.

« Chaque fois qu’on est quelque part, plusieurs jours, comme aux Flamants à Marseille, des quartiers qui sont inaccessibles... Nous sommes restés trois jours à mener des actions, je peux vous assurer que pour les familles qui venaient nous voir, c’était un moment de gaieté et de bonheur, de joie et de vivre-ensemble », explique Bruno Pomart.

Il était membre du Raid, l’unité d’élite de la police française : nous avons profité de sa présence pour lui demander son avis sur les évènements du Stade de France, le week-end dernier à Saint-Denis, lors de la finale de la Ligue des champions, qui devait à l’origine se tenir à Saint-Pétersbourg en Russie. Des centaines de personnes sont venues perturber l’organisation de l’évènement, en passant derrière les barrières de sécurité et en pénétrant dans l’enceinte sans billet. Le début du match a été retardé.

Pour Bruno Pomart, ce n’est pas juste de rejeter la faute sur la police et sur les supporters anglais comme l’a fait le gouvernement : « C’est le jeu de la politique. Moi, je trouve que ce dispositif a été mal embringué de façon générale. Et je pense que la faute principale, même si l’État et la police ont leur responsabilité aussi, je pense que l’UEFA (Union des associations européennes de football), en priorité, est responsable de l’organisation de cet évènement. »