"C’est la première fois dans l’histoire qu’on se prive d’un tiers de notre énergie" Philippe Murer

« C’est un suicide économique européen » : Philippe Murer, économiste, spécialiste de l’environnement et de l’énergie, est sur notre plateau afin d'analyser les origines et les conséquences de la crise énergétique actuelle. Selon lui, « il est pratiquement certain qu’on aura des pénuries d’électricité longues de plusieurs jours en France ». Aussi, cette période sera synonyme de forte restrictions pour les populations européennes, selon l'économiste qui rappelle que nos dirigeants, par leurs décisions, parfois leurs absences de décisions, sont responsables de la situation actuelle : « Nos politiques ne savent pas résoudre les problèmes, car ils font de la communication, ils ne travaillent jamais dans le concret. »