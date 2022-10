Perronne au Parlement européen: "Les organisateurs de ce complot mondial voient que leur plan machiavélique se casse la figure"

Ce mercredi 19 octobre, à l'invitation de plusieurs députés européens, dont Virginie Joron, le Pr Christian Perronne, médecin et infectiologue, ancien chef de service de l’hôpital de Garches, a été reçu au Parlement européen de Strasbourg pour donner une conférence sur la politique vaccinale de l'Union européenne et sa gestion de la crise sanitaire. Nous les avons rencontrés sur le plateau du Parlement en amont de la conférence du médecin, disponible en intégralité sur la chaîne YouTube de Mme Joron.





Après notre entretien, à son arrivée dans la salle de conférence du Parlement, le Pr Perronne a été accueilli par une ovation d'un auditoire composé de 200 personnes, comprenant notamment des députés européens issus de tous les bords politiques. Le médecin, Benoît Ochs, était aussi présent, ainsi que l’ancienne députée, Martine Wonner.

Au pupitre, le Pr Christian Perronne était entouré des députés européens Yvan Sincic, Virginie Joron, Christine Anderson, ou encore le Hollandais, Rob Roos. Ce dernier s'est dernièrement illustré dans une vidéo, diffusée sur Twitter et cumulant plus de 15 millions de vues, dans laquelle il revient sur la réponse de la porte-parole de la société Pfizer qui a avoué que le vaccin anti-Covid n’avait pas été « testé sur sa capacité à empêcher la transmission du virus ».

Dans cette conférence, le Pr Perronne revient sur plus de deux années de crises sanitaires et politique. Retrouvez un résumé des passages les plus marquants de son intervention ci-dessous.