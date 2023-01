“Il faut d’autres formes d’union des travailleurs pour s’opposer au capitalisme d’État“ Claude Berger

« Plus le salariat revendique, plus le capital va chercher de la main d’œuvre moins chère - sans tenir compte de leur culture - exporter la fabrique, robotiser ». Auteur de Marx, l'association, l'anti-Lénine (vers l'abolition du salariat) et de Pourquoi l'antisémitisme ?, Claude Berger est présent sur notre plateau dans le cadre d’un “Entretien essentiel“ centré autour des questions du salariat, de l’antisémitisme au sein de la gauche politique et de la gestion de la crise sanitaire.

Analysant la « chute de la gauche », devenue « meilleur agent du capitalisme », l’essayiste développe le lien entre matrices culturelles et modes économiques, avant d’appeler à l’organisation d’autres formes d’union des travailleurs pour faire face au régime du capitalisme d’État. Enfant d’immigré juif, rescapé des persécutions nazies, il retrace aussi le développement de l’antisémitisme au cours de l’histoire depuis l’ère des croisades chrétiennes jusqu’aux crimes commis par le gouvernement national-socialiste allemand au 20e siècle, insistant sur le rôle prépondérant des grands penseurs du socialisme dans la consolidation de cette attitude d’hostilité envers les juifs : Marx, Proudhon, Fourier, Bakounine. Critique de l’étatisme, Claude Berger revient enfin sur les politiques « abusives » mises en œuvre pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, à l’instar du passe sanitaire, et charge la « médecine autoritaire » et « marchande » sous influence des grands laboratoires pharmaceutiques.