De quoi le scandale Fact & Furious est-il le nom ? L’analyse d’Idriss Aberkane, Didier Maïsto et Xavier Azalbert

Dans cet “Entretien essentiel“ sous forme d’une discussion-débat, l’essayiste et conférencier Idriss Aberkane, le journaliste indépendant Didier Maïsto et le directeur de la publication de FranceSoir Xavier Azalbert décryptent le système médiatique mainstream : invisibilisation, diffamation, collusion… sans langue de bois aucune, les trois participants à cette émission analysent les techniques de manipulation employées par ces médias qui ont « une approche perverse de l’information ». Un entretien qui fait suite à l’enquête menée par FranceSoir et Idriss Aberkane sur Fact & Furious, site de fact-checking controversé aujourd’hui fermé, dont les révélations ont mis en lumière les compromissions du « cartel des fact-checkers ».