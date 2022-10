"Le referendum de rattachement à la Russie est perçu comme un retour à la Mère patrie" Emmanuel Leroy

Pour cet “Entretien essentiel“, nous recevons un invité désormais bien connu de nos auditeurs, le géopolitologue Emmanuel Leroy, afin d’évoquer les referendums de rattachement à la Russie, qui se sont déroulés dans les Républiques populaires du Donbass, et dans les régions ukrainiennes de Zaporijjia et Kherson. Pour M. Leroy, qui s’est rendu sur le terrain et nous fait part de son retour d’expérience, les habitants de ces régions ne perçoivent pas l’issue de ce vote populaire comme une annexion de la Russie, ainsi que le martèle le discours occidental, mais comme un « retour à la mère Patrie ». Des referendums, souligne-t-il par ailleurs, qui ont été organisés en réponse aux sabotages des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique, pour lequel les soupçons sur la responsabilité américaine et otanienne, planent fortement. Selon le géopolitologue, ces deux évènements traduisent un durcissement des tensions entre les camps occidental et russe : ils indiquent qu'« on se dirige de plus en plus vers une guerre totale entre l’Otan et la Russie ».