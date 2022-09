“Notre pays est en train d’être détruit“: François Asselineau analyse les causes “taboues“ de l’effondrement

Dans cet "Entretien essentiel", François Asselineau, président de l’Union populaire républicaine (UPR), analyse la tendance au suivisme des populations et les raisons de la baisse du niveau général de l’intelligence, dont le déclin depuis les années 1960 se traduit aujourd’hui par une incapacité à passer les informations « au crible de la raison », à reconnaitre les faits, et à produire un raisonnement logique. Souvent blacklisté par les médias mainstream, l’homme politique évoque également les tabous qu’il n’est pas permis d’évoquer en France - l’influence de la CIA et du financier George Soros - et les dogmes qu’il n’est pas permis de questionner à l'instar du réchauffement climatique. Enfin, M. Asselineau revient sur la genèse du conflit en Ukraine et des projets américains de démantèlement de la Russie, avant de dénoncer le silence de « l’opposition de complaisance », qui a droit de cité dès lors qu’elle ne propose pas de sortie de l’Union européenne, de l’euro et de l’Otan.