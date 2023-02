"Avec les réseaux sociaux, les politiques vivent par le clash" François Belley

L'ENTRETIEN ESSENTIEL - Après avoir travaillé plus de quinze ans notamment auprès de grandes agences de publicité, aidé de son expérience auprès du monde associatif, François Belley porte un regard critique sur la communication politique.

Dans un essai intitulé "Le nouveau spectacle politique" (aux éditions Nicaise, publié en avril 2022), il montre comment la prise de parole publique et médiatique est devenue de plus en plus spectaculaire : pour exister, hommes et femmes politiques doivent recourir au dissensus, "plus vendeur".

"Pour être invité, entendu, en tout cas écouté" dans les médias, lors des "séquences les plus structurantes" de l’ère spectaculaire (Gilets Jaunes, Covid, Ukraine...), "il faut avoir la phrase choc, déclencher la polémique."

Dans cet Entretien essentiel, François Belley va à l’encontre de cette frénésie qui se déchaîne souvent sur les réseaux sociaux et évoque la nécessité de savoir pour le politique “donner la parole” au lieu de l’accaparer, voire de s’astreindre à des moments de silence :

"Il faut revenir au silence. L’enjeu aujourd’hui pour les politiques est d’apparaître continuellement. Ils ne s’accordent plus de moments de réflexion et ne véhiculent plus d’éléments de la réalité." Un moyen, selon l'essayiste, de refaire "primer l'action" au service des citoyens.