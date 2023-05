Les grandes surfaces fraudent-t-elles avec le soutien des élus? Entretien avec les fondateurs de l’association "En toute franchise"

L'ENTRETIEN ESSENTIEL - Martine Donnette et Claude Diot sont d'anciens commerçants. En 1994, ils fondent l'association "En tout franchise", suite aux expropriations de leurs deux petits commerces, pour faire place à l'extension d'une grande surface. "Carrefour nous a pris nos magasins neufs (...), pour zéro franc", affirment-ils.



Martine décrit son cas : alors qu'elle vient d'investir dans un commerce de mercerie, Carrefour lui signe un bail commercial. Pourtant, l'enseigne sait alors pertinemment qu'un permis de construire a été déposé : le magasin est détruit. Une mésaventure administrative comparable arrive à Claude, qui va lui aussi perdre son commerce.

Ces expériences, éprouvantes, font naître leur engagement. Ils se spécialisent en droit commercial. Qu'est-ce qui est autorisé ? Qu'est-ce qu'il ne l'est pas ? Ils veulent savoir. Martine déclare avoir découvert alors "un monde de fraudes".

Qui ne concerne pas uniquement Carrefour d'ailleurs, mais se perpétue, selon elle, avec la complicité des maires, des élus, de la DGCCRIF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes), de la direction de l'équipement, des juges d'instruction et des procureurs.

En somme, un système du "laisser-faire", bien trop favorable à la construction ou à l'agrandissement de surfaces pour la Grande distribution, contre lequel il est ensuite très difficile de lutter avec les armes du droit.

Il s'agit pour Martin et Claude d'éclairer le problème de la concurrence déloyale des surfaces, qui peut être liée à des implantations illicites. Selon Martine Donnette, "il y a une totale omerta, il n'y a plus de presse qui va dire que c'est la faute des élus locaux si tous ces centres-villes sont perdus". Des centres-villes qui souffrent de l'installation de ces Grandes surfaces qui mettent à terre un grand nombre de petits commerces.

Pour raconter leur histoire et partager leurs connaissances acquises, Martine Donnette et Claude Diot ont publié en 2021, le livre "418 milliards, la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et de l’administration", aux éditions Talma.

Ce chiffre est une estimation de ce que l’État perd à ne pas attaquer ces grandes entreprises comme Amazon, Leclerc et autres et à les laisser faire sans contre-pouvoir.

Dans cet Entretien essentiel, Martine Donnette et Claude Diot reviennent sur 29 ans de lutte pour tenter d’alerter la population sur, non pas un cas isolé, mais tout un système scandaleux contre lequel le gouvernement ne fait rien.