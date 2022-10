"Je prévenais depuis longtemps que la situation dans le Donbass était explosive" Anne-Laure Bonnel

« Quand je suis en Ukraine, on me prend pour un agent occidental. Quand je suis en Occident, on me prend pour un agent de l’est ». Pour cet “Entretien essentiel“, nous avons le plaisir de recevoir Anne-Laure Bonnel, journaliste d’investigation et reporter de guerre. Méconnu du grand public, son nom était entré au cœur de l’actualité internationale suite à un passage remarqué sur CNews le 1er mars dernier, au cours duquel la journaliste avait dénoncé avec vigueur des « crimes contre l’humanité » commis par les Ukrainiens dans le Donbass, évoquant notamment 13 000 morts depuis 2014 dans la région. Des faits voilés dans l’espace médiatique mainstream qui lui avaient valu d’être taxée de « pro-Poutine ». Sur notre plateau, Anne-Laure Bonnel revient sur son parcours journalistique, son travail de documentariste, et la médiatisation du conflit ukrainien en France, qui laisse peu de place à la nuance. « On ne peut comprendre le 24 février 2022 sans revenir a minima sur un passé assez proche », rappelle la journaliste, qui déplore le manque de débat au sein de la profession journalistique actuelle.