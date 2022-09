“Si on continue la transition énergétique, ça va très mal finir“ Philippe Herlin

« Même sans la guerre en Ukraine, on aurait tout de même fait face à une hausse des prix ». Dans cet "Entretien essentiel", nous recevons l’économiste Philippe Herlin dans le cadre d’une analyse des causes et des conséquences de la crise énergétique à laquelle l’Europe, et plus largement l’Occident, est confrontée. Rappelant le bas rendement et le coût élevé des énergies vertes intermittentes, l’éolien et le solaire, M. Herlin dénonce ce qu’il estime la véritable origine de l’inflation des prix de l’énergie : la transition énergétique. L’occasion pour lui de rappeler que la raison donnée par les gouvernements occidentaux pour procéder à une planification écologique, le réchauffement climatique, est loin de recueillir le consensus scientifique, contrairement au discours officiel qui s’appuie sur les modèles erronés du GIEC. Selon lui, si l’effervescence autour de la question climatique fait autant recette, c’est parce qu’elle représente un argument justifiant l’intervention de l’Etat « partout dans nos vies ». L’économiste met en garde : si la France et le reste de l’Europe persiste dans cette voie, la continent connaitre le même sort que le Venezuela, autrefois l’un des pays les plus riches d’Amérique aujourd’hui gangréné par la pauvreté.