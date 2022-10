"Le désordre hormonal est en ce moment le plus grand problème sur la planète" Corinne Lalo

« Il y a une pollution chimique généralisée sur la planète qui montre que les organismes sont perturbés » : Corinne Lalo, grand reporter, présente dans cet "Entretien essentiel" son ouvrage « Le grand désordre hormonal ». Dans ce livre, la journaliste explique le scandale des perturbateurs endocriniens. Selon elle, la nature est polluée par un minimum de six poisons qui se trouvent dans les pesticides, les aliments génétiquement modifiés et même certains médicaments. Aujourd'hui, le nombre de cancers a explosé : par exemple, celui des testicules a été multiplié par cinq sur les 40 dernières années. La journaliste d'investigation évoque aussi le problème des pilules contraceptives, qui dérègle le système hormonal chez la femme. Pourtant, malgré la gravité du sujet, le danger des perturbateurs hormonaux demeurent encore méconnu par une large partie de la population. « Le problème actuel touche tous les aspects de la nature, et les hommes qui en font partie, sont touchés par ce souci qui perturbe le fonctionnement naturel du corps », met-elle en garde.