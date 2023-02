Les armes biologiques sont développées malgré les traités internationaux. Entretien essentiel avec le Pr Tritto

Nous recevons dans cet entretien essentiel, le Professeur Joseph Tritto, chirurgien et auteur du livre « La chimère qui a changé le monde ». Le Professeur Tritto préside depuis 2000 la WABT (World Alliance for Biomedecine & Technology) un organisme créé en 1997 sous l'égide de l'Unesco, ayant pour mission de s'occuper du transfert de technologie médicale aux pays en voie de développement. Il s'est intéressé au développement des biotechnologies permettant la recherche de traitements médicaux en même temps que le développement d'agents bactériologiques à usage militaire à travers les expériences de "gains de fonction". Pour le Professeur Tritto, l'arme biologique est bien plus flexible et tactique que l'arme nucléaire.

Dans un français parfait, le Professeur Tritto évoque dans le détail la « proximité » existant entre l’industrie du médicament et le complexe militaro-politique, la recherche biomoléculaire pouvant mener à la création d'armes militaires.

Revenant sur l'histoire et le narratif de l'épisode de SARS-Cov1 en 2002, ainsi que le MERS, il explique la genèse du SARS-Cov2 et rend hommage aux travaux du regretté Professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine.

Un entretien essentiel pour qui veut comprendre l’évolution de l’industrie pharmaceutique et les contournements des réglementations internationales visant à protéger les populations des dérives de la recherche sur les armes biologiques à vocation militaire.