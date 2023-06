Les dossiers dangereux du Covid-19. Entretien avec Philippe Aimar

Philippe Aimar est journaliste d’investigation. Il publie aux éditions "Jardin des livres" un second ouvrage d’enquête, intitulé « Covid-19 : les dossiers dangereux : nouvelles révélations ! » dans lequel il livre une analyse inédite sur une pandémie qu’il estime organisée.

« Dépopulation, morts suspectes et organisations mafieuses »

À la question « la pandémie a-t-elle été organisée ? », Philippe Aimar répond « vous me l’auriez demandé il y a un an, j’aurais dit peut-être. Aujourd’hui, je suis plus affirmatif ».

Après la parution de son premier livre « Covid-19, enquête sur un virus », le journaliste poursuit son travail d’investigation. Il dresse notamment une liste de personnes décédées au cours de la crise sanitaire et dont la mort est suspecte. Il revient aussi sur l’influence de Bill Gates au sein de l’OMS.

Cette seconde enquête lui vaut un fact-checking de la part de l’AFP. « Mais à aucun moment, je n’ai eu le sentiment qu’ils ont ouvert le livre », nous confie l’auteur.

Enfin, il avoue avoir été soigné par le protocole du professeur Raoult, alors que son médecin traitant lui avait recommandé de prendre de l’aspirine. « J’ai guéri en 5 jours », précise-t-il.