"Il est urgent de faire l'union des patriotes avant que Macron n'ait détruit la France" Nicolas Dupont-Aignan

« La question n’est plus de savoir ce qu’est la macronie, mais de savoir comment on s’en sort avant que Macron n’ait détruit la France ». Dans cet "Entretien essentiel", Nicolas Dupont-Aignan, président du parti Debout la France, revient sur la crise énergétique, le rôle de la France dans le conflit russo-Ukrainien, ou encore l'objectif du macronisme : « Les Français se sont laissés abuser, il est là pour liquider et obéir à une feuille de route qui n’est pas dans l’intérêt de la France ». Aussi, « pour sauver la maison France », l'homme politique appelle de ses vœux non pas l'union des droites, mais l'union des patriotes de droite comme de gauche : une union composée de « tous ceux qui aiment la France et qui veulent s’entendre sur un programme de salut public ». Une urgence selon M. Dupont-Aignan afin de préparer le risque de dissolution de l'Assemblée nationale. Pour lui, celle-ci demande aux Frexiteurs d'accepter de « commencer par mettre le pied dans la porte », en imitant l'exemple de Viktor Orban, « plutôt que d'attendre le Grand Soir » avant qu'il ne soit trop tard.