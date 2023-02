“La réforme des retraites est la mèche qui pourrait amener à l’explosion sociale” Nicolas Vidal

Dans cet “Entretien essentiel”, Nicolas Vidal, journaliste et fondateur de Putsch Media, revient à notre micro sur la réforme des retraites, qui entérine, selon lui, “la fin du contrat social” en France. Alertant contre un “cocktail explosif”, déjà alimenté par “l’inflation, la perte d’emplois, le dumping social et la destruction des entreprises”, ce projet de loi, “inique” de son avis, devient “le premier problème des Français depuis que le gouvernement veut la faire passer de force”. Et de mettre en garde : ce texte est la “mèche qui pourrait amener à l’explosion sociale”. Un processus à l’œuvre depuis des décennies, souligne le journaliste, déplorant “un effondrement total, une liquidation véritable et délibérée” de la France, qu’il incombe à la “trahison, depuis 1983, de nos élites, de la classe politique, de gauche comme de droite“ : “Emmanuel Macron a juste accéléré” les choses.