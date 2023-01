"Les Twitter Files ont révélé à quel point le système est corrompu" Dr Olivier Soulier, membre fondateur du CSI

"La différence avec cette crise, c'est qu'au lieu d’attaquer les médecines dites alternatives, on a attaqué toutes les médecines." Médecin généraliste homéopathe et auteur de l’ouvrage Digestion, le Dr Olivier Soulier, devenu une figure importante du paysage résistant au cours de la crise du Covid-19, revient dans cet "Entretien essentiel" sur son historique d'actions militantes au sein des collectifs de réinformation. Membre fondateur du Conseil scientifique indépendant et principal coordinateur de Réinfo, anciennement Réinfo Covid, M. Soulier analyse sur notre plateau la corruption au sein du système de santé qui, explique-t-il, est en réalité patente depuis plus de quatre décennies : pour le médecin, elle n'a fait qu'apparaitre au grand jour au moment du déclenchement de l'épidémie de coronavirus. L'occasion pour lui de rappeler que cette crise ne joue pas uniquement en faveur des intérêts pharmaceutiques : "On a bien vu que la panique lors de la crise du Covid-19 a été montée de toute pièce pour déclencher un contrôle mondial".