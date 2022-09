Plainte de l’Ordre des médecins contre Perronne: Me Benages revient sur l’audience du 13 septembre

Le 13 septembre, le Pr Christian Perronne était entendu devant la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'Ordre des médecins, suite à deux plaintes déposées en 2020, par le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM), et par le Dr Nathan Peiffer-Smadja, un des protagonistes de la harcelosphère. Pour cet “Entretien essentiel“ exclusif, son avocat, Me Thomas Benages, détaille et analyse les reproches formulés contre l'universitaire durant son audience. Selon le juriste, la décision qui sera rendue en octobre est capitale : elle déterminera si les médecins ont un droit de liberté d’expression plus restreint par rapport au reste de la population, lorsqu’il s’agit d’émettre des critiques à l’encontre du système de santé. En France, ceux dont le discours diverge avec celui du gouvernement, subiront-ils des sanctions inspirées du modèle chinois ?