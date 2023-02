"En politique, tout le monde cherche à trouver les bons mots afin d’éviter de fournir une réponse claire" Rob Roos

« Dans le comité Covid, ils n’invitent pas les bonnes personnes. Ils ne demandent que les personnes qui suivent le narratif officiel. Nous n’apprenons rien. Cela fait douze mois que ce comité existe et je n’ai jamais vu les contrats entre Pfizer et la Commission européenne. » s'indigne le député européen néerlandais Rob Roos. Cet entrepreneur et homme d’affaires, membre du parti "JA21", n'a de cesse de dénoncer un manque de transparence des instances du Parlement européen. Il s'est d'ailleurs fait remarquer en interpellant vigoureusement la présidente régionale de Pfizer, Janine Small, lors d’une audition au Parlement européen, en octobre 2022.