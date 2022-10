Hausse des coûts de l'énergie de 500 %: Zartoshte Bakhtiari, maire, dénonce "un racket organisé" des communes

Un « scandale » et un « racket organisé » que l’État laisse faire : dans cet “Entretien essentiel“, Zartoschte Bakhtiari, avocat et maire de Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), dénonce la passivité du gouvernement face à l’augmentation drastique des tarifs appliqués par les distributeurs d’énergie, pour leur propre bénéfice. Celui-ci s’est illustré dernièrement dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, dans laquelle il dénonce les prix de l’énergie exorbitants proposés à sa commune : le prix du gaz pourrait être multiplié par 16, le mégawatt (MW) de gaz passant de 15 € à 240 €, et celui de l’électricité par 32, le MW d’électricité passant de 65 € […] à 2 068 €, d'ici au mois prochain. En cas de refus d’adhésion à ces offres « délirantes », Enedis a annoncé couper tout bonnement et simple le gaz et l’électricité à sa ville. Pour opposer à ce chantage, M. Bakhtiari a fondé un collectif « Stop racket énergie », qu'il nous présente, et appelle l’ensemble des maires de France à ne pas céder à la fatalité, mais plutôt à se rassembler pour lutter.