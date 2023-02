Décision du CNG : “Cette révocation n’est que de la vengeance. Évidemment, je fais appel“ Dr Amine Umlil

“Ils me reprochent ‘d’avoir manqué à mon obligation de réserve et de neutralité‘. Or, tous les articles du Code de santé publique – même le magistrat l’a admis le jour du conseil de discipline – expliquent que je ne suis pas tenu au devoir de réserve comme je ne suis pas fonctionnaire.“ Ce samedi 4 février, le Dr Amine Umlil, pharmacien et responsable de la pharmacovigilance à l’hôpital de Cholet, a été notifié de la révocation de ses fonctions sur décision du Centre national de gestion, l’autorité administrative des praticiens hospitaliers. Une décision qui fait suite à sa comparution le 12 janvier devant le conseil de discipline du CNG pour répondre de ses critiques émises à l’endroit de la politique sanitaire du gouvernement lors de la crise du Covid-19. Choqué, mais néanmoins déterminé, le docteur dissèque dans ce “Debriefing“ l’ensemble des irrégularités procédurales et des faiblesses argumentatives qui entachent cette décision basée sur “une seule jurisprudence datant de… 1935“ et transmise par recommandé pile le lendemain de l’émission “Face à Baba“ sur C8. Y était reçu le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, qui fut enjoint par un infirmier non-vacciné de débattre de la vaccination face à Amine Umlil. D’ores et déjà, le pharmacien, qui a reçu une vague de soutiens suite à cette décision, nous confie son intention d’interjeter appel, mais aussi de soulever une question prioritaire de constitutionnalité, jugeant la “procédure inconstitutionnelle et inconventionnelle“.