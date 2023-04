Ariane Bilheran et Olivier Soulier organisent un colloque sur la philosophie et la médecine: "Nous souhaitons revenir aux fondamentaux"

DÉBRIEFING - Ariane Bilheran, normalienne, philosophe et psychologue, organise les 6 et 7 mai prochain un colloque avec le docteur Olivier Soulier, médecin homéopathe. Ce dernier explique les raisons de cette collaboration : "En philosophie, c’est le désert et en médecine, toutes les entités chargées de maintenir l’éthique de la médecine sont aux abonnés absents." Leur objectif est de penser et élaborer les conditions permettant de "revenir aux fondamentaux".

Selon les invités de ce nouveau Débriefing, face à la déshérence de leurs disciplines par les philosophes et les médecins eux-mêmes, il est urgent de retrouver une éthique : "Philosophie et médecine se tiennent la main pour un équilibre humain, c’était important qu’on parle ensemble là-dessus."