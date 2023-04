Maître Régis de Castelnau: l'affaire du fonds Marianne "est bien un scandale national"

DEBRIEFING - Régis de Castelnau est avocat. Suite aux récentes révélations à propos du fonds Marianne, celui-ci a tout d'abord rapidement réagi au sein d'un article publié hier dans les colonnes de la revue Front Populaire.

Ce mercredi 19 avril, Régis de Castelnau revient pour France-Soir, avec son expérience de praticien du droit, sur les problèmes de forme et de fond que pose cette affaire.

Y a-t-il eu un éventuel détournement du code des marchés publics ? L'avocat demande que toute la transparence soit faite à propos de l'utilisation d'argent public dans une telle situation, au-delà de la polémique autour de la personne de Marlène Schiappa : la ministre "ne doit pas être un fusible", selon lui.



De fait, Régis de Castelnau soulève un problème bien plus ample et émet l’hypothèse de l'utilisation de ce fonds dans l'idée de museler la liberté d’expression et de nuire à l'image de certaines personnalités politiques opposées au gouvernement.

Le sénateur Raynal, président de la commission des finances a donné jusqu’à ce soir 18 heures pour que soient remis tous les documents liés à l’attribution des fonds.

Le fonds Marianne a été lancé en 2021, sur une requête de Marlène Schiappa, suite à l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, victime du terrorisme islamiste.

Son objectif initial était notamment de lutter contre les phénomènes de radicalisation mais aussi de servir à “défendre les valeurs républicaines”. Ce fonds, doté d'un budget de 2,5 millions d’euros, devait permettre la commande de contenus en ligne auprès de diverses associations.

Le 29 mars dernier, des révélations faites par le magazine Marianne indiquent que les subventions publiques ont été non seulement allouées de façon opaque mais pour un usage qui ne correspondrait plus véritablement au cahier des charges de l'appel d'offre.

Un autre aspect de l'affaire soulevé par l'avocat Régis de Castelnau au sein de ce debriefing.