"Le préalable à la réconciliation, c’est que la vérité soit dite" Jean-Dominique Michel

« Pour avoir un dialogue constructif, il faut un minimum de bonne foi » : dans ce Debriefing, Jean-Dominique Michel, anthropologue de la santé, analyse la crise du Covid-19 à l’aune du concept de « corruption systémique » du système de santé, « constat avant évident et reconnu devenu tabou », et développe les conditions de « l'amnistie » à remplir pour permettre une réconciliation au sein de la population : un processus qui passerait notamment par la réouverture du débat d'idées et le rétablissement de la vérité, l’identification des « meneurs coupables d’exactions » et leur condamnation, la reconnaissance des « mensonges » qui ont gravement porté atteinte à la crédibilité de la parole publique et le courage de l'honnêteté comme remède à l'aveuglement dogmatique.