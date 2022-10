"La décision de la chambre disciplinaire servira chaque Français" Me Benages, avocat du Pr Perronne

Son cabinet auravocats a remporté une victoire retentissante dans le cadre de la procédure ordinale contre le Pr Christian Perronne devant la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’Ordre des médecins. Me Thomas Benages était notre invité pour ce Debriefing, dans lequel il analyse les conséquences juridiques de la décision « salutaire et rassurante » de la chambre disciplinaire : « Chaque Français qui consomme un médicament va bénéficier de cette décision, pas uniquement le Pr Perronne et les médecins ». Le professionnel du droit, qui souligne s'être tenu à un argumentaire juridique sans aborder les questions de santé, rappelle également qu’une suite défavorable de la chambre disciplinaire aurait signifié qu’à la différence des politiques et des syndicalistes, les médecins auraient été interdits de critique une politique gouvernementale de santé, qui concerne pourtant leur spécialité.