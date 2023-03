Le champion de boxe thaï Rafael Llodra entreprend sa cinquième Course de la liberté : "C’est une grande aventure humaine"

ENTRETIEN - Le champion du monde de boxe thaïlandaise, Rafael Llodra s’est lancé, le 4 mars dernier, dans une cinquième édition de la « Course de la liberté », un parcours de course à pied qu’il organise lui-même pour « partager ses valeurs ». Il court près de 1000 km en un mois, et avait déjà organisé quatre évènements similaires l’année passée.

La première édition avait pour objectif de rallier la ville de Lourdes à Paris, flambeau à la main, pour dénoncer les « dérives totalitaires pendant la crise sanitaire ».

Appelée la « Méridionale », cette nouvelle course va des Pyrénées orientales à Marseille. Pour cette épreuve, qui ne se veut pas une performance sportive, les motivations de l’athlète ont « évolué ». Il court aujourd’hui pour promouvoir ses valeurs et un nouveau mode de vie, lui qui vit sans carte d’identité, ni carte bancaire. Il entend dénoncer un système de société qu’il considère « toxique ».