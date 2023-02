"Le récit dominant accusant la Russie de représenter le mal absolu ne correspond pas à la réalité", Igor Lopatonok

DEBRIEFING - Igor Lopatonok est producteur exécutif des films « Ukraine on Fire » et « Revealing Ukraine » co-réalisé avec le célèbre producteur Oliver Stone. Dans un précédent Debriefing, il évoquait la scénarisation et l’usage des effets spéciaux en Ukraine pour contribuer à l’information et à la désinformation.

Dans ce Debriefing, au lendemain de l’anniversaire du conflit Russo-ukrainien, il revient sur les origines de ce conflit en 2014 dans le Maidan. Il évoque les mouvements anti-guerre prenant de l'ampleur aux États-Unis, ces derniers exigeant des comptes sur les milliards de dollars envoyés en Ukraine et demandant l'arrêt du financement de cette guerre.

Igor Lopatonok évoque aussi l'acharnement des Fact-checkers sur ses documentaires à caractère historique, pour lesquels rien n’a jamais été trouvé à redire. Il met en avant les difficultés rencontrées pour financer les films dont le contenu va à l’encontre des discours officiels. Enfin, il analyse la récente prise de parole de Vladimir Poutine devant la Douma qu'il interprète comme une réponse à la visite de Joe Biden en Ukraine et en Pologne.