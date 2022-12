Étude du Pr Raoult: "La présentation des preuves de Complément d’enquête est frauduleuse" Nicolas Védrines

Le reportage à charge de "Complément d’enquête" sur le Pr Didier Raoult qui voulait démontrer une fraude dans une étude de l’IHU Méditerranée à propos de l’hydroxychloroquine... était-il lui-même frauduleux ? “Au moins une dizaine de fake” : c’est le nombre de fausses preuves qu'affirme avoir identifiées Nicolas Védrines, soignant diplômé en ingénierie et passionné par les études de méta-analyses. Dans ce "Debriefing", il accuse l’enquête de 52 minutes intitulée “Didier Raoult, le savant flou” et diffusée le 17 novembre par France Télévisions, d’être une “construction de fausses preuves”. Mettant en cause le "manque de déontologie" et d'objectivité des journalistes chargés de ce reportage, dont Nathalie Sapena, il n'hésite pas à dénoncer "une volonté de nuire".

Ajout du questionnaire envoyé à FranceTV le 30 novembre 2022 :

Contactés par FranceSoir, ni Delphine Ernotte, présidente de France TV, ni Nathalie Saporta, ne se sont rendues disponibles pour répondre aux nombreuses questions envoyées par email :