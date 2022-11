"Ce rapport expose tous les crimes du clan Biden": Stanislas Berton décrypte le rapport Marco Polo

Entrepreneur et essayiste, Stanislas Berton analyse dans ce "Debriefing" le rapport choc publié par le think tank américain Marco Polo « qui documente les crimes du clan Biden ». Un document de plus de 600 pages dont le contenu accablant est « invisibilisé » par la presse mainstream alors qu’il recense des « crimes qui vont de la corruption à des crimes sexuels en passant par des crimes liés à la drogue », explique M. Berton, qui souligne que tous les éléments de ce rapport sont issus de l’ordinateur de Hunter Biden, le fils du président des États-Unis. L’occasion pour l’essayiste de revenir sur le contrôle de l'information pratiqué par les médias grand public et ses conséquences sur le processus électoral. Des mécanismes frauduleux qui permettent aux démocrates américains de pratiquer l’inversion accusatoire en prêtant à leurs adversaires des actions dont ils sont souvent eux-mêmes coupables, affirme l'entrepreneur : « Les démocrates et les mondialistes projettent leurs propres turpitudes sur leurs adversaires ».