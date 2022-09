Comment les chiens perçoivent le monde ? Une nouvelle étude le dévoile

Les chiens et les hommes ne voient pas le monde de la même manière. Selon une étude américaine, les premiers sont essentiellement attirés par le mouvement et très peu sur la personne qui en est à l'origine.



Les chiens ne voient pas le monde comme nous. Des scientifiques ont utilisé l’imagerie à résonance magnétique (IRM) pour le démontrer et leur constat est le suivant : les chiens sont très attentifs aux mouvements, mais se concentrent finalement très peu sur la personne qui en est à l’origine. Les résultats de cette étude ont été publiés dans le journal scientifique Journal of Visualized Experiments et sont relayés par le magazine Géo.



Pour leur étude, l’équipe de chercheurs de l’université d’Emory, aux États-Unis, a étudié les réactions de Daisy et Bhubo, qui avaient été dressés pour rester immobiles durant de longues périodes au sein d’un scanner sans avoir à être attachés.



Durant 90 minutes, ils se sont vus projeter un film montrant entre autres des chiens, des véhicules, des chats ou encore un cerf et des humains en mouvements.



Parallèlement, deux êtres humains ont subi le même sort pour comparer les résultats. Verdict de l’Intelligence artificielle spécialement développée pour cette étude : les chiens réagissent avant tout au mouvement tandis que que « nous, les humains, sommes très orientés objet », explique Erin Phillips. À noter également : les chiens ne distinguent que les nuances de bleu et de jaune et disposent d’une densité plus élevée de récepteurs visuels sensibles au mouvement.



Prochaine étape pour mieux comprendre nos amis à quatre pattes : étudier leurs réactions à différents stimuli olfactifs.