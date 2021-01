Covid: face aux critiques, Véran annonce un élargissement de la vaccination

"Amplifier, accélérer, simplifier": Olivier Véran a annoncé mardi un nouvel élargissement de la vaccination contre le Covid-19, notamment au plus de 75 ans qui ne sont pas en Ehpad, face aux critiques sur la lenteur du démarrage de cette campagne.

Le gouvernement va permettre "dans les prochains jours" aux Français qui souhaitent être vaccinés de s'inscrire pour prendre rendez-vous, a également indiqué le ministre de la Santé sur RTL.

Cette inscription se fera "sur internet, par téléphone sans doute, et pourquoi pas par l'application TousAntiCovid", a-t-il précisé.

"Avant la fin du mois de janvier, nous autoriserons la vaccination des personnes âgées de 75 ans et plus qui ne sont pas en établissement, qui sont en ville, à la maison", a détaillé Olivier Véran, disant vouloir "amplifier, accélérer, simplifier" la vaccination.

"Ça fait 5 millions de personnes", a précisé le ministre de la Santé. Il a également annoncé l'élargissement aux pompiers et aides à domicile de plus de 50 ans de la campagne de vaccination, pour le moment réservée aux résidents des Ehpad et aux soignants d'au moins 50 ans.

"Je vais également amplifier les commandes au niveau européen de vaccins pour pouvoir augmenter le rythme et l'intensité de livraison des dotations pour la France et pour l'Europe", a poursuivi Olivier Véran.

"Le rythme de croisière de la vaccination" en France va "rejoindre celui de nos voisins dans les prochains jours", a-t-il promis.

"On a dépassé les 2.000 vaccinations hier, d'ici jeudi on va augmenter encore de façon très importante, on va être sur une courbe exponentielle", a-t-il dit.

"Aujourd'hui nous avons un rythme de livraison de 500.000 doses par semaine de Pfizer. Nous aurons bientôt, s'il est validé mercredi par l'EMA (Agence européenne du médicament) 500.000 doses de Moderna par mois".

Selon le ministre, 100 centres de vaccination destinés à la ville "en plus des hôpitaux" seront développés cette semaine, 300 la semaine prochaine et 5 à 600 d'ici fin janvier.