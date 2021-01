Incendie d'un émetteur près de Limoges: 1,5 million de personnes privées de radio

Un incendie a endommagé un émetteur radio situé aux Cars, près de Limoges (Haute-Vienne) lundi soir, privant 1,5 million de personnes de radio et de télévision numérique terrestre (TNT), a-t-on appris mardi de sources concordantes.

"Le site de Limoges diffuse à 750.000 personnes mais il pilote d'autres sites, plus éloignées et ce sont bien 1.5 million de personnes qui sont concernées", a indiqué à l'AFP l'opérateur TDF.

Le feu a pris lundi soir "dans le fût d'un pylône au niveau d'une gaine électrique et s’est propagé verticalement à une hauteur de 100 m. L'intervention était technique et très compliquée", selon les pompiers.

Une vingtaine de pompiers, dont une équipe du Grimp (groupement d’intervention en milieu périlleux), a été déployée pour sécuriser l’intervention. Le pylône d’une hauteur de 230 m a été en grande partie détruit.

“L’hypothèse d’un incendie volontaire est privilégiée, deux départs de feux distincts ayant été constatés sur place”, selon une source proche de l’enquête.

TDF à annoncé avoir porte plainte contre X. "Au total 1,5 million de personnes sont coupées de toutes les chaînes de la TNT et de radio: les stations de Radio France, France Culture, France Inter, France Musique, France Bleu Limousin et Périgord" sur la Haute-Vienne, une partie de la Corrèze, de la Charente et du Nord-Dordogne.

L’incident a eu lieu la veille de la diffusion, pour la première fois, de la matinale radio de France Bleu sur France 3 Limousin. La matinale filmée de France Bleu Limousin a tout de même été lancée sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, mardi de 7h à 8h40.

L'émetteur de France 3, lui aussi situé en ville, n'a pas été touché par l'incendie, selon la radio.