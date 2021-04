Oxymétrie surestimée chez les personnes de couleur : un handicap pour leur prise en charge ?

La médecine base ses diagnostics sur différents critères, et parfois sur des données collectées à l’aide d’outils électroniques ou numériques. Ceux-ci, en raison de leur conception, peuvent reproduire des biais existant dans la société, lorsqu’ils ne prennent pas en compte tous les types ethniques. Une récente étude révèle que la prise en charge des personnes non blanches à l'hôpital, contaminées par le Coronavirus, a pu être influencée par des outils non adaptés aux minorités ethniques.



Une "discrimination systématique" basée sur le taux d’oxygène dans le sang



L’année dernière aux Etats-Unis, l'épidémie de coronavirus a forcé les hôpitaux, qui n’ont pu gérer les afflux massifs, à trier les patients selon le degré de gravité de leur maladie. Seuls les plus malades ont été admis et les autres ont été envoyés chez eux. Pour décider qui pouvait rester, le taux d’oxygène dans le sang était un critère fondamental. Pour mesurer ce taux, des oxymètres de pouls, des dispositifs qui se clipsent au bout du doigt comme une pince à linge, ont été utilisés. L’objet envoie un faisceau de lumière infrarouge pour mesurer les niveaux d’oxygène dans le sang, permettant ainsi de mesurer ce critère. Cependant, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine, qui portait sur plus de 10000 patients à travers l'Amérique, suggère que les oxymètres surestiment la mesure du pouls chez les personnes non blanches, ce qui constitue une forme de "discrimination médicale" dangereuse.

Une erreur de calcul pour les personnes à la peau plus foncée



L'étude a révélé que l'oxymétrie de pouls surestimait les niveaux d'oxygène 3,6% du temps chez les patients blancs, mais qu’il se trompe près de 12% du temps chez les patients noirs. Les chercheurs soupçonnent que les lectures inexactes peuvent se produire en raison de la façon dont la lumière est absorbée par les pigments de peau plus foncés.



Une des causes du taux de mortalité au coronavirus plus plus élevé chez les minorités



Ce nouvel article cite un nombre croissant de preuves que l'oxymétrie du pouls est moins précise chez les patients à la peau plus foncée. Actuellement, les minorités ethniques sont presque deux fois plus susceptibles de mourir du Covid-19 que leurs homologues blancs. La mortalité parmi les patients appartenant à des minorités ethniques pendant la pandémie de Covid-19 est surtout expliquée par un plus grand nombre de contaminations lié aux conditions de vie, mais selon les études concernant l’inexactitude des oxymètres, il est possible que leur précision différentielle soit un facteur contribuant également à cette inégalité face à la maladie.



Cette question a aussi été suivie de près au Royaume uni. Le Dr Habib Naqvi, directeur de l'Observatoire de la race et de la santé au sein du système de santé publique du Royaume-Uni, a déclaré: “En ce moment crucial, nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer ce problème, et les recommandations d'action qui peuvent empêcher les hospitalisations tardives et aider à améliorer la santé des personnes noires et des minorités ethniques.” Le directeur de la Royal Pharmaceutical Society pour l'Angleterre, Ravi Sharma, a conseillé aux pharmaciens et autres professionnels de la santé qui utilisent des oxymètres de pouls de tenir compte de l'appartenance ethnique lorsqu'ils évaluent leur efficacité chez les utilisateurs.



Faut-il utiliser des oxymètres de pouls à domicile?



Les oxymètres de pouls à domicile ont été le gadget technologique personnel de l’année 2020, et ils sont un moyen rassurant pour les patients de surveiller leur santé à la maison pendant l’épidémie de Covid-19. Étant donné que les patients positifs au Covid-19 peuvent développer de faibles niveaux d'oxygène sans s'en rendre compte, il est conseillé de surveiller son taux d'oxygène à la maison. Mais, est-ce que les personnes à la peau plus foncée devraient se fier à la surveillance à domicile ?



Lorsque l'appareil fait des erreurs, la lecture est susceptible d'être décalée de quelques points de pourcentage, mais elle peut toujours indiquer une dégradation chez le patient qui suit son taux d'oxygène dans le sang régulièrement. Selon le Dr Michael W. Sjoding, professeur adjoint de médecine interne à la faculté de médecine de l'Université du Michigan, et auteur principal de la nouvelle étude, il vaut mieux avoir des informations d'un oxymètre de pouls inexact pas d'informations du tout: "Il faut simplement comprendre qu'un oxymètre de pouls est un appareil imparfait," a t il déclaré.