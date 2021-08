Covid-19: un million de Français vaccinés via le "aller vers", selon Gabriel Attal

Un million de personnes ont été vaccinées contre le Covid-19 en France grâce à des dispositifs d'"aller vers" où la vaccination leur est proposée au plus près de chez eux, a indiqué dimanche le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

"On vient de franchir le million de Français vaccinés via nos opérations d'+aller vers+", avec "le travail qu'on fait avec des associations, des collectivités locales pour aller chercher des personnes qui ne peuvent pas, pour différentes raisons, se déplacer jusqu'à la vaccination", a-t-il expliqué au Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI.

"C'est un million de personnes qui probablement ne se seraient pas fait vacciner si on n'avait pas été les chercher au pied de leur immeuble, via des associations qui ont l'habitude de les accompagner", a ajouté le porte-parole du gouvernement.

Au total "on tend vers les 50 millions de Français ayant reçu une première dose", s'est-il félicité, assurant que "oui, on va atteindre les 50 millions dans quelques jours" mais "je ne peux pas vous dire à quelle date exactement".

Le Premier ministre Jean Castex avait appelé le 20 août "à ne renoncer à aucun levier pour inciter à la vaccination".

Interrogé sur la question d'une vaccination obligatoire, il a estimé que "ça peut venir à un moment", en soulignant que le chef de l'Etat avait évoqué cette possibilité dans son allocution du 12 juillet. "Si on avait abordé cette campagne de vaccination en disant que le vaccin était obligatoire, je ne suis pas sûr qu'on en serait au résultat d'aujourd'hui", a-t-il néanmoins fait valoir.

Sur le pass sanitaire, "on a décidé de faire appel" des décisions de justice retoquant son obligation dans les grands centres commerciaux, a-t-il annoncé.

"Le pass sanitaire doit continuer à s'appliquer pour le moment dans les lieux pour lesquels il a été prévu", a-t-il martelé, estimant qu'"il y a des arguments pour le mettre en place dans ces grands centres commerciaux qui sont des lieux de fort brassage, où se rencontrent beaucoup de personnes".

A la veille de l'entrée en vigueur du pass pour les salariés des lieux où il est déjà demandé aux clients, M. Attal a promis "une semaine de souplesse, de pédagogie, de rodage, de tolérance".

"Il y aura évidemment ds sanctions ensuite", a-t-il ajouté, en rappelant que "si vous êtes le responsable d'un établissement et que manifestement vous ne voulez pas contrôler le pass sanitaire et l'appliquer, vous vous exposez d'abord à un avertissement, une mise en demeure, et potentiellement une fermeture administrative".

"Si on pouvait ne pas avoir de pass sanitaire, on n'aurait pas de pass sanitaire", et "dans un monde idéal, il n'y en aurait pas, mais il n'y aurait pas de virus non plus", a-t-il encore assuré.