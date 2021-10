Mort de Bernard Tapie à 78 ans

L'ancien ministre et hommes d'affaires français, Bernard Tapie, est mort d'un cancer à l'âge de 78 ans, a annoncé la famille au groupe de presse français La Provence, dont il était l'actionnaire majoritaire.

"Dominique Tapie et ses enfants ont l'infinie douleur de faire part du décès de son mari et de leur père, Bernard Tapie, ce dimanche 3 octobre à 8h40, des suites d'un cancer", précise le communiqué envoyé à la Provence. Sur son compte Instagram, Stéphane Tapie, l'un de ses fils, a confirmé l'information d'un court message, "Au revoir mon Phénix", en légende d'une photo en noir et blanc de lui et son père.