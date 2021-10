Un quart des seniors en difficulté face aux démarches administratives

Une personne âgée sur quatre est confrontée à des difficultés dans les démarches administratives et une sur sept abandonne devant la complexité, observe la Défenseure des droits, dans une étude publiée vendredi.

Cela est particulièrement vrai pour les personnes dépendantes, à faibles revenus, ayant des difficultés à comprendre le français ou utilisant rarement Internet, indique l'institution dans l'étude "Difficultés d'accès aux droits et discriminations liées à l'âge avancé".

Cela souligne "l'impact de la dématérialisation des services publics" sur cette catégorie de la population, encore très attachée aux services de proximité.

Environ 30% des 65 ans et plus interrogés ne disposent pas d'Internet à domicile, une proportion qui monte à 53% des 85 ans et plus.

"L'omniprésence du numérique accroît les difficultés des personnes âgées" qui ressentent un "sentiment d'exclusion". Le soutien des aidants devient "indispensable", relève la Défenseure des droits dans cette étude publiée à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées.

Or "un quart des personnes âgées interrogées ne dispose d'aucune aide possible dans leur entourage en cas de difficulté dans leurs démarches administratives", indique-t-elle.

La fermeture des services publics de proximité, poste, centre des impôts, gare, en particulier dans les zones rurales, complique encore la situation.

Alors même que les personnes âgées doivent faire des démarches pour obtenir des aides (droits à la retraite, allocations...), ces difficultés les amènent parfois à renoncer à leurs droits: une personne âgée sur sept a déclaré abandonner ses démarches en cas de difficultés administratives.

Les personnes en situation de dépendance sévère ont sept fois plus de risques d'abandonner leur démarche que les personnes autonomes. Celles en difficultés financières, deux fois plus que celles qui sont à l'aise financièrement.

Interrogées sur la crise sanitaire du Covid-19 qui a frappé le pays depuis mars 2020, une personne âgée sur quatre a eu l'impression que sa situation n'était pas bien prise en compte, notamment dans le domaine des soins et services: les services de santé débordés par la gestion des cas Covid ont déprogrammé rendez-vous médicaux et visites à domicile.

"Ma voisine avait une aide-ménagère. Mais au premier confinement, la prestataire l'a supprimée au prétexte qu'elle était autonome. Du coup, du jour au lendemain, elle s'est retrouvée sans rien du tout", indique une personne interrogée dans l'étude.

Environ 17% des personnes de 65 ans et plus interrogées déclarent "avoir subi au moins une fois une discrimination liée à leur âge, au cours des cinq dernières années": pour ces personnes, les discriminations se sont produites dans les transports publics (42%), dans les relations avec un service public ou une administration (39%).

L'étude a été réalisée à l'automne 2020 auprès d'un échantillon représentatif de 2.506 personnes âgées vivant à domicile et un panel de 15 aidants.