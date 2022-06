En Suisse, un hôtel "zéro étoile" pour réfléchir aux problèmes du monde

Dormir dans un hôtel sans mur, ni plafond, ni porte, pour vous assurer protection et intimité, vous en rêvez ? Ce concept d’hôtel "zéro étoile" remporte déjà un franc succès en Suisse alémanique. Si bien que ses créateurs ont décidé de pousser le concept un peu plus loin.

À l’origine, deux artistes : les frères Riklin. Avec le concept de « Null Stern – La seule étoile, c’est vous », ces jumeaux ont envie de faire réfléchir leurs invités aux problèmes du monde. Et de les inciter à agir différemment.

Les trois premières installations des frères Riklin ont été disposées dans un vignoble et sur une colline pittoresque, en collaboration avec l’hôtelier Daniel Charbonnier. Mais pour marquer encore un peu plus les esprits, ils ont décidé, cette fois, de déposer leur chambre à ciel ouvert (un lit et deux tables de chevets disposés sur une plateforme) dans un endroit « anti-idyllique » : sur le bord d’une route, à côté d’une station-service du village de Saillon, dans le canton du Valais au Sud de la Suisse.

"Ce n'est pas le moment de dormir !"

L’important ici, raconte l’un des frères à l’agence de presse Reuters, ce n’est pas le sommeil, « c’est de réfléchir à la situation mondiale actuelle. » Et d'ajouter : « Séjourner ici est une déclaration sur la nécessité de changements urgents dans la société ». Si ceux qui séjourneront dans cette chambre d’hôtel pas comme les autres risquent d’avoir du mal à fermer l’œil, c’est tant mieux : « Ce n’est pas le moment de dormir, nous devons réagir », martèle Patrick Riklin.

Les suites disposent d’un service de majordome, qui propose boissons et petit-déjeuner. Les réservations sont possibles pour la période du 1er juillet au 18 septembre. Tarif de la nuitée annoncée sans sommeil : 325 francs suisses, soit 322 euros. Le prix à payer pour se poser les bonnes questions ?